Controlli sulle misure anticovid e campi nomadi i temi della riunione ad Asti del Comitato provinciale per la sicurezza

Si è tenuta nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Terribile, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco di Asti accompagnato dal Vice Sindaco e dal Vice Comandante della Polizia Municipale, il Questore ed il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, i rappresentanti del Comando provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, nonché il Direttore f.f. del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL-AT.

Nel corso dell’incontro è stato esaminato lo stato della situazione sanitaria astigiana, attraverso l’analisi dell’andamento dei dati epidemiologici della provincia, nonché degli esiti dei controlli, affidati alle Forze di Polizia, volti ad assicurare l’efficacia delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

Nonostante il quadro attuale non desti particolare preoccupazione, i presenti hanno convenuto sull’utilità di rivolgere, ancora una volta, un appello alla responsabilità, richiamando l’attenzione dei cittadini sulla necessità di continuare ad osservare scrupolosamente tutte le note misure precauzionali, tra le quali il mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso attento e rigoroso della mascherina.

Si rammenta, in proposito, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto scorso e il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 85 del 10 agosto scorso hanno confermato le cautele già previste in materia tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogandone la vigenza fino al prossimo 7 settembre.

A seguire, è stata affrontata la questione relativa ai campi nomadi del territorio, con particolare riferimento alla problematica del conferimento dei rifiuti e del connesso, frequente sviluppo di roghi nelle adiacenze dei predetti insediamenti.

Nell’occasione, sono state analizzate le strategie già elaborate al fine di contenere e prevenire l’abbandono abusivo di rifiuti e valutati i risultati della campagna di controlli finora effettuati, anche in vista della predisposizione di ulteriori iniziative, da sviluppare in modo sinergico e coordinato da parte dei vari attori istituzionali.

Le Forze di Polizia hanno confermato il costante impegno di uomini nel monitoraggio e nella repressione di ogni indebito comportamento, anche in considerazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria e delle vigenti disposizioni a tutela della salute pubblica.