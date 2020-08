Consegna delle onorificenze a sei soci del Rotary di Asti

Martedì scorso, nel ristorante “Ca’ Vittoria” di Tigliole, sede estiva del Rotary di Asti, si è svolto l’ultimo appuntamento rotariano prima delle vacanze estive.

In avvio di serata il Presidente del R.C. Asti, Marco Stobbione, ha conferito all’Incoming Past Governor del Distretto 2032, Ines Guatelli, la spilla rotariana di socia onoraria del club astigiano. Salgono così a quattro i Past Governatori che il Club astigiano può annoverare tra i suoi soci: Luigi Baudoin, Gino Montalcini, Beppe Artuffo e Ines Guatelli. Sono seguite poi le consegne delle massime nonoreficienze rotariane, le Paul Harris Fellow ai soci che si sono distinti nel corso dell’anno rotariano 2019-20.

Carlo Alberto Goria, Incoming Past President ha consegnato le PHF alla Past President del Rotary Club Asti Paola Mogliotti “per la dedizione e l’impegno profuse per guidare il Club e sviluppare gli ideali di amicizia e di service del Rotary Club Asti nell’A.R. 2018-19” ; alla Past President e Socia Benemerita del Club e Maria Grazia Doglione “per la generosità dimostrata in occasione della donazione del R.C. Asti al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Asti dell’apparecchiatura acquistata con il fondo calamità dei Past President e per l’impegno per l’organizzazione della serata a favore del Premio Asti d’Appello”; a Patrizia Gentile Bergese Bogliolo Past President e Tesoriera del Distretto dell’Inner Wheel Club di Asti “per il costante lavoro svolto in occasione delle donazioni effettuate dal RC Asti e dal Distretto 2932, come tramite tra le case produttrici e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Civile di Asti”; Micaela Malfa Past President dell’Inner Wheel Club di Asti “per la dedizione ed il costante impegno nel favorire gli ideali del Rotary attraverso la guida dell’Inner Wheel Club di Asti” ; al direttore di Radio Asti Franco Musso “per la dedizione verso il R.C. Asti che segue da circa trent’anni, con costante impegno, per diffondere attraverso I media gli ideali rotariani”.

L’Incoming Past Governatore Guatelli ha conferito a Giulia Gai, Segeretaria del R.C. Asti, la PHF “per il suo ottimo lavoro svolto durante l’A.R. “2019-2020 nella Commissione Giovani del Distretto 2032” e un attestato all’ Incoming Past President Carlo Alberto Goria.

Alla serata con oltre una sessantina di soci erano presenti i Past Governatori Gino Montalcini e Giuseppe Artuffo, la Past Presidente del R.C. Varazze Alessandra Bonanni, il Past Presidente del R.C. Alba Luca Zanvercelli, il Past President del R.C. Torino Sud Est Sebastiano Fagni, Michele Iula del Rotary Club Alba, Luca Crivelli il rappresentanza del Past RD Rotaract del Distretto e Alessandro Besio del Rotaract di Asti, Donatella Gianuzzi Testa Past President dell’Inner Wheel Club di Asti.

Le serate conviviali, dopo la pausa estiva riprenderanno martedì 25 agosto sempre presso la sede estiva del Ristorante “Ca’ Vittoria” di Tigliole.