Confermato il concerto “Solstizio d’Estate” a Belveglio, ultimi posti disponibili

Oggi pomeriggio, sabato 29 agosto, a Belveglio, è in programma a partire dalle 16,30 il concerto “Solstizio d’Estate”.

L’evento, organizzato dall’Ente Concerti Castello di Belveglio della professoressa Marlaena Kessick e patrocinato dal Comune di Belveglio, vedrà il soprano Marzia Grasso con Leonardo Nicassio al pianoforte esibirsi sulle musiche di Gershwin, Puccini, Bizet, Bocelli, Mattheus, Manilow, Britti e altri.

Inizialmente previsto presso la piscina del Castello del paese astigiano, l’evento si terrà all’interno del maniero per via del maltempo previsto oggi pomeriggio. L’ingresso è gratuito, sono disponibili ancora pochi posti ed è necessaria la prenotazione entro venerdì 28 agosto. Saranno rispettate le norme vigenti anti Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni: 335/5458310 – 373/7240305 – 345/4830583