Concluso il concorso “Vittorio Alfieri e l’attore” 2020: ecco i primi tre classificati

Il covid-19 non ferma la creatività e la voglia di mettersi in gioco . Con questo spirito 10 giovani attori under 35 si sono confrontati sul palcoscenico interpretando i versi alfieriani.

Si è concluso sabato il concorso teatrale Gabriele Accomazzo nell’ambìto del festival teatrale “Basta che siate giovani perché io vi ami assai”, organizzato dal comune di Castelnuovo Don Bosco e dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro.

L’evento è destinato a giovani attori under 35 selezionati su base nazionale e valutati da una giuria di operatori, giornalisti ed esperti del settore con Presidente di giuria Filippo D’Alessio, regista (Roma) e Vicepresidente di giuria Valentina Diana, Scrittrice, drammaturga, attrice (Torino).

Le candidature sono arrivate da tutta Italia, circa una 70ina.

I dieci selezionati hanno proposto sabato scorso, nella chiesa di San Bartolomeo di Castelnuovo Don Bosco, brevi estratti dall’ Antigone di Vittorio Alfieri.

A introdurre le esibizioni il regista Marco Viecca, che con Daniela Placci ha curato sia la direzione artistica del festival che il seminario “Vittorio Alfieri e l’attore”, fondamentale per la formazione dei ragazzi in gara, e l’attore Mario Nosengo.

I vincitori

A vincere l’edizione 2020 è stato Michele De Paola, classe 1991 di Chiavari (Ge), Diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile d Genova, che si è aggiudicato la borsa di studio di 2.000 euro; Arianna Ilari di Porto Ercole (Gr) che ha ricevuto come Seconda classificata mille euro e il terzo riconoscimento da 600 euro è andato a Marisa Grimaldo, 33anni di Venezia.

I premi sono stati offerti da Cesare e Cristina Accomazzo, genitori di Gabriele, il giovane attore scomparso prematuramente al quale è dedicato il concorso.

Seminario

La Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro si propone di individuare 10 giovani attori sotto i trentacinque anni sul territorio nazionale, selezionati sulla base dei curricula e delle esperienze lavorative e formative.

Gli attori in erba hanno partecipato ad un seminario intensivo gratuito sulla tragedia Antigone di Vittorio Alfieri, con professionisti del mondo accademico e dello spettacolo. Il seminario, della durata di 8 giorni, si è svolto a Uni Astiss Polo Universitario Rita-Levi Montalcini e Palazzo Alfieri dal 24 al 31 luglio 2020.

Il percorso formativo ha visto come docente l’attore e regista Marco Viecca Il Direttore della Fondazione “Centro di Studi Alfieriani”, Prof.ssa Carla Forno, e l’attrice Valentina Veratrini.

L’evento è realizzato con la collaborazione di: Uni Astiss, Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, Fondazione Asti Musei, e grazie alla collaborazione scientifica della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti.