Concluso ad Alba il Festival “Grazie” per i lavoratori in prima linea nell’emergenza Covid

Un emozionante Gino Paoli ha chiuso ieri il Festival “Grazie”, l’edizione speciale di Collisioni realizzata assieme al Comune di Alba, per ringraziare tutti i lavoratori impegnati in prima linea durante l’emergenza Covid. Accompagnato dal grande pianista Danilo Rea, Gino Paoli si è esibito in classici della canzone italiana, concludendo in poesia la rassegna che ha visto susseguirsi sul palco albese Arturo Brachetti, J-Ax, Francesco Gabbani e Manu Chao.

Hanno aperto la serata i saluti istituzionali del Sindaco di Alba Carlo Bo, del Presidente della Banca d’Alba Tino Cornaglia e di Giuseppe Rossetto, in rappresentanza del Gruppo Egea – main partner dell’evento insieme con Cia Cuneo/Piedmont Good Wines e Codè Crai oltre a Regione Piemonte e alle fondazioni piemontesi CRC e CRT e alla Fondazione Ferrero.

La toccante testimonianza di operatori sanitari e della Protezione Civile ha fatto rivivere le difficoltà affrontate da operatori e volontari durante i mesi del lockdown nel fronteggiare un nemico nuovo e sconosciuto.

Intervallata da un dialogo con il giornalista e critico musicale Ernesto Assante, la vera protagonista è stata la musica, con i brani di Gino Paoli che sono ormai pietre miliari della storia della canzone italiana, da Sapore di Sale a Il cielo in una stanza.

“Ringrazio Collisioni Festival per l’idea del Festival Grazie e per averlo realizzato nella nostra città – dichiara il Sindaco Carlo Bo -, ma soprattutto ringrazio tutti coloro che si sono spesi negli scorsi mesi a servizio della comunità. Le cinque serate si sono svolte in piena sicurezza perché ancora una volta la cittadinanza ha dimostrato capacità di rispettare le regole. Questa splendida iniziativa è stata possibile grazie al contributo di tanti sostenitori, nella tradizione di un gioco di squadra che la nostra terra riesce sempre a esprimere. Spero che sia la prima occasione per una lunga collaborazione.”

“Un festival frutto di un duro lavoro, che si è svolto in modo ordinato e che ha portato grandi artisti nella nostra città, richiamando l’attenzione del grande pubblico – aggiunge l’Assessore al Turismo Emanuele Bolla. – Cinque serate straordinarie che hanno dimostrato la vitalità e la voglia di ripartire della nostra città. Ringrazio Collisioni e Banca d’Alba per l’idea, gli sponsor e soprattutto i tanti volontari che hanno reso possibile questo grande evento cittadino.”