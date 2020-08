Cinque positivi al Covid-19 a Isola d’Asti, il sindaco: “Situazione sotto controllo, ma dobbiamo stare tutti molto attenti”

Il sindaco di Isola d’Asti, Michael Vitello, ha aggiornato la situazione dei positivi al Covid-19 nel Comune.

“Abbiamo cinque casi di positività sul territorio” ha dichiarato Vitello “detta così è una cosa che spaventa, e deve farlo ma nel senso buono del termine perchè deve farci stare con le orecchie dritte e molto molto attenti”. Poi il primo cittadino tranquillizza: “Questi casi fanno riferimento ad un’unica famiglia e sono stati seguiti dall’Asl sin dai primi contatti avuti da uno dei compenenti con una persona di Asti risultata positiva, per cui erano già in isolamento fiduciario, in seguito sono stati fatti i tamponi e sono risultati tutti positivi. Noi come Comune abbiamo seguito la vicenda e possiamo tranquillizzare la popolazione che queste persone erano già in isolamento e non hanno avuto contatti con altre persone. Sono tutti asintomatici.”

Michael Vitello prosegue poi con un appello ai suoi cittadini: “Vi chiedo di stare molto attenti, è importante se tutti rispettiamo le norme previste durante queste emergenza, che non è ancora finita. Continuiamo la nostra vita normale, ma stiamo attenti, evitiamo assembramenti e di entrare in luoghi pubblici senza lavarsi le mani o senza mascherina.”