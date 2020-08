Cinaglio, il comitato per la petizione contro la stazione radio risponde al Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato in risposta al Sindaco di Cinaglio (clicca QUI per leggere l’articolo).

“Ci troviamo costretti ancora una volta a dover rispondere all’ ennesimo comunicato del Sindaco, che grazie al non detto fornisce un informazione estremamente parziale della vicenda minimizzandone sia i contenuti che la partecipazione. Per intanto ricordiamo ancora una volta al Sindaco che i firmatari della petizione sono stati un centinaio, lui è stato eletto con circa duecento voti, quando parla di un piccolo gruppo di cittadini dovrebbe calarsi nella realtà che amministra. Riguardo gli incontri tra l’altro più volte sollecitati da noi, il Sindaco ha dettato modalità tempi e numero di partecipanti non rispondendo assolutamente alle nostre richieste di un confronto aperto e propositivo formulate prima nella petizione e poi nelle successive lettere, in cui si è tentato di raggiungere un compromesso suggerendo luoghi e riducendo sensibilmente il numero di partecipanti. L’incapacità o la non volontà di mediazione dimostrata anche in questo caso, evidenzia un atteggiamento intransigente che non tiene conto di valori democratici per noi irrinunciabili. Per questi motivi abbiamo deciso di inviare il 21 agosto al Sindaco un elenco di domande precise e puntuali a cui il Sindaco deve dare una risposta per poter mettere chiarezza sulla vicenda e sui possibili sviluppi.”

Il comitato per la petizione contro la stazione radio :

Aldina Morbello, Andrea Zanellato, Antonio Laurino, Bruno Cavoto, Chiara Ferrero, Cinzia Brosio, Fulvio Ferrero, Fulvio Macagno, Gianfranco Defilippi, Giuseppe Fracchia, Giorgina Oggero, Mario Gazzola, Mario Origlia, Maddalena Spirito, Roberto Pitetti, Rossana Tarsia, Salvatorica Pisanu, Santina Tortoriello, Walter Poltron