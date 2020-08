Casi di Coronavirus alla stazione dei Carabinieri di Montiglio Monferrato

Nei giorni scorsi è stato accertato un caso di persona positiva al Coronavirus a Montiglio Monferrato. A darne notizia lo stesso sindaco Dimitri Tasso che ha annullato l’evento musicale in piazza S.Rocco, a titolo precauzionale, che si sarebbe dovuto svolgere nella serata di sabato.

A seguito della comunicazione ufficiale è stata effettuata la mappatura che ha consentito di avvisare chi è entrato in contatto con il caso positivo per più di 15 minuti nelle 48 ore precedenti all’insorgere dei sintomi e sono stati effettuati i tamponi.

I tamponi sui contatti avuti e sui famigliari sono tutti negativi. E’ risultato invece positivo, ed è attualmente in isolamento in un altro comune, un collega.

Entrambi i positivi prestano servizio presso la stazione dei Carabinieri di Montiglio.

“Ringrazio il colonnello Breda, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri per la supervisione ed il monitoraggio costante della situazione con il pronto intervento del capitano Chiara Masselli – dichiara Tasso – La loro significativa esperienza nella perimetrazione del contagio, già attuata in molti comuni, sempre efficacemente condivisa con i sindaci, l’ASL e tutti gli Enti ha consentito al maresciallo Andrea Gnagni di gestire ottimamente la situazione commenta Tasso 5. Ci stringiamo pertanto ancora una volta all’Arma dei Carabinieri esposta quotidianamente ai rischi legati all’attività di controllo e già duramente colpita dal decesso del comandante della stazione dei carabinieri di Villanova d’Asti, luogotenente Mario D’Orfeo”.

In via precauzionale i festeggiamenti in programma a Montiglio nelle prossime settimane sono stati annullati.

Dal Comando provinciale dei Carabinieri fanno sapere che la situazione è sotto controllo e che è garantita l’operatività della stazione di Montiglio.

“I tempi di monitoraggio sono troppo brevi per avere un quadro certo e definito” conclude il primo cittadino.