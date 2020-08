Case scoperchiate, paesi al buio e strade bloccate: notte drammatica per il maltempo nel Nord Astigiano

Il maltempo ha investito ieri sera la zona nord ovest dell’Astigiano con un violento temporale con grandine e forte vento che ha causato molti danni alle abitazioni con tetti scoperchiati e allagamenti.

Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco per la rimozione di alberi caduti sulle strade, a Moncalvo i lavori di pronto intervento fatti con i volontari della protezione civile e i cittadini volontari sono andati avanti per tutte la notte per ripristinare la viabilità come ha comunicato il sindaco Christian Orecchia, anche lui in prima fila nell’intervento: “Innanzitutto grazie per il prezioso aiuto al nucleo di protezione civile di Moncalvo e RCM Monferrato di Portacomaro. La viabilità é ripristinata, ma invito alla cautela per la presenta di rami e foglie. Vi chiedo la massima collaborazione perché tutti insieme possiamo riportare la situazione alla normalità. I disagi sono in tutto il paese, quindi è fondamentale l’aiuto di tutti. Rimbocchiamoci le maniche, ripuliamo le strade e chi ha delle piante in bilico, proceda a eliminarle.”

Diversi paesi, tra cui Moncalvo, Grana, Viarigi e Portacomaro sono rimasti al buio per diverse ore a causa dell’interruzione di corrente, danni a tetti con abitazioni allagate sono state segnalate a Tonco dove è stata scoperchiata una stalla (foto sotto). A Calliano è stato distrutto il dehor di un ristorante.