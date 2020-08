Canelli, aperto il bando per il sostegno alla locazione anni 2019/20

Il Comune di Canelli rende noto che dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno della locazione per gli anni 2019 e 2020.

Possono accedere al bando i nuclei familiari come risultanti dall’attestazione ISEE 2020 che deve essere inferiore ad € 21.329,17, residenti in Piemonte, in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura del bando:

• cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

• titolarità di contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone correttamente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore ad € 6.000,00;

• non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi ASLo, Fondo per la Morosità incolpevole o siano titolari di reddito o pensione di cittadinanza;

• non siano assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale o titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili;

I cittadini afferenti all’Ambito territoriale n. 10 (Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime), possono rivolgersi al loro Comune di residenza o al Comune di Canelli per presentare la domanda o ricevere maggiori informazioni.

Presso il Comune di Canelli l’ufficio incaricato all’iter procedurale è l’Ufficio Servizi alla persona che riceve su appuntamento telefonando al numero 0141 820227 o via mail servizisociali@comune.canelli.at.it. Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dai siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale 10.