Camion perde carico di sapone, A26 chiusa fino a domani mattina

Possibili disagi per gli astigiani che si devono mettere in viaggio questa sera in direzione Genova.

Un’auto ed un camion si sono scontrati oggi pomeriggio sull’allacciamento tra l’autostrada A26 e l’autostrada A10 in direzione Genova. Non ci sono feriti, ma il mezzo pesante ha perso parte del carico sull’asfalto: fusti di sapone concentrato liquido. Il tratto è stato chiuso per consentire le complicate operazioni di ripristino.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Le operazioni di messa in sicurezza prevedono anche il rifacimento della pavimentazione per un tratto di lunghezza pari a circa un chilometro. Pertanto, segnala Autostrade, la riapertura del nodo è prevista entro la mattinata di domani.

Agli utenti che da Gravellona-Toce/Alessandria sono diretti verso Genova si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova. Chi, invece, proseguirà lungo la A26 per raggiungere la A10 Genova-Savona verrà obbligatoriamente deviato in direzione Savona e potrà uscire alla stazione di Arenzano da cui rientrare in A10 in direzione Genova.

Chiuso al traffico Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per incidente. Entrata consigliata verso Genova: Arenzano su A10 Genova-Ventimiglia. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Arenzano su A10 Genova-Ventimiglia.

Fonte notizia www.ivg.it foto fonte Genova24.it