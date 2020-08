Bambino investito a Nizza Monferrato, intervento dell’elisoccorso

Grave incidente a Nizza Monferrato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto.

In via Tacca nei pressi del supermercato Eurospin un bambino di sette anni è stato investito da un’autovettura, ancora non si conosce la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato il bimbo all’Ospedale di Torino in codice rosso per il trauma cranico riportato. Dalle prime informazioni non è in pericolo di vita.

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando compagnia di Canelli stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.