Asti, una montagna di immondizia in Piazza Campo del Palio

Avevano proposto piazza Campo del Palio i volontari di Protect our Home per una raccolta infrasettimanale e non si sono sbagliati. Il “bottino” dell’ultima raccolta da parte di questo gruppo di volenterosi nel cuore della città di Asti è stato quasi imbarazzante.

“Nonostante il Comune di Asti abbia di recente tagliato e pulito le siepi, abbiamo trovato nuovamente tanti rifiuti – raccontano i giovani – Soprattutto bottiglie di birra … Ma ovviamente non mancava anche altra immondizia di vario genere. Questo dimostra l’inciviltà della gente e il poco rispetto per il lavoro altrui.”

C’era talmente tanta immondizia da non riuscire a conteggiare in sacchi e litri quanto sia stato raccolto in questa nuova uscita. “Eravamo già venuti in questa zona ma purtroppo la situazione non è migliorata – proseguono in casa Protect our home – Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che si sono aggiunti a noi e con grande volontà ci hanno aiutato a ripulire la zona. Come sempre noi non ci fermiamo e vi aspettiamo alle prossime raccolte che saranno segnalate sui nostri canali Facebook ed Instagram!”