Asti, un platano in vaso sarà depositato davanti all’Holet Lis

Una manifestazione sarà organizzata lunedì prossimo, 10 agosto, alle 9 nei pressi di corso Rosselli angolo viale alla Vittoria (di fronte Hotel Lis), dalla Federazione provinciale dei Verdi – Europa Verde di Asti e dal gruppo “Zero rifiuti Asti più verde” . Si tratta di un flash mob di 30 minuti che vedrà anche la partecipazione dei condomini dei palazzi interessati dal forte temporale avvenuto sabato e domenica scorsi.

Al termine a titolo simbolico verrà depositato un platano adulto in vaso in sostituzione di quello caduto a causa dell’evento atmosferico.

Nei prossimi mesi la pianta verrà accudita dai cittadini in attesa della sistemazione definiva. L’iniziativa è stata suggerita e sostenuta dagli stessi abitanti della via per sottolineare la volontà di vedere ripristinata la presenza arborea nella zona e per invitare l’amministrazione a provvedere, nella giusta stagione, alla ripiantumazione e alla risistemazione del viale.

“Il flash mob sarà anche l’occasione per segnalare altri aspetti problematici relativi al verde in città – dichiarano i promotori – Durante la manifestazione saranno rispettate le dovute precauzioni di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine anti Covid”.