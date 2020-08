Asti, furto di un motorino in pieno centro: fermato dalla Polizia un 15enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 agosto, alla Sala Operativa della Polizia di Stato – Questura di Asti arriva la segnalazione di un’autovettura Fiat Punto, presente in piazza I° Maggio, con a bordo l’autore del furto di un ciclomotore avvenuto in centro città nel primo pomeriggio.

Le Volanti si portano subito nei pressi di piazza I° Maggio, e dopo alcune ricerche riescono ad intercettare l’autovettura in piazza Alfieri, dove gli occupanti vengono sottoposti a controllo su strada. Alla guida viene identificata una donna astigiana che viaggia con il figlio 15enne. Ed è proprio l’abbigliamento del ragazzo ad attirare l’attenzione dei poliziotti: corrisponde esattamente a quello del presunto ladro del motorino.

La madre ed il ragazzo vengono invitati in Questura per accertamenti, mentre l’altra Volante riesce a rintracciare nei pressi di un istituto scolastico di via Romita altri due ragazzi, un 17enne ed un 15enne, che un testimone dichiara essere stati presenti nella zona di piazza Astesano al momento del furto.

Gli immediati accertamenti portano i poliziotti a recuperare il motorino, modello “Califfone”, nei pressi del Palafreezer di corso Alfieri dove il 15enne, secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’aveva poco prima abbandonato dopo aver fatto alcuni giri in città.

Il ciclomotore veniva quindi restituito al legittimo proprietario, mentre il 15enne veniva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori per furto aggravato.