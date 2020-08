Asti, ritrovato sano e salvo Leo, il levriero scomparso

Una vicenda a lieto fine, fortunatamente, quella del levriero Leo, che per tre giorni ha tenuto in apprensione la sua famiglia dopo il suo allontanamento e gli avvistamenti in varie zone di Asti.

Leo è stato ritrovato ed è ora a casa sua, sano e salvo.

“Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato con post, chiamate e segnalazione ed hanno reso possibile il suo ritorno.” – è il commento di Paola, che ha potuto riabbracciare il suo levriero.