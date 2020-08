Asti, persona positiva al Covid a Fuoriluogo: il locale chiude due giorni per precauzione

Pubblichiamo di seguito il comunicato di Fuoriluogo Asti.

Ieri nel tardo pomeriggio (eravamo in apertura) siamo stati tempestivamente informati che una persona risultata positiva ad un test Covid-19 è transitata da Fuoriluogo nella serata di venerdì 28/8.

In linea con le numerose attenzioni a cui quotidianamente poniamo la massima cura nell’ottica della prevenzione al contagio e per la tutela della salute di tutti i dipendenti e degli utenti di Fuoriluogo, abbiamo ritenuto opportuno restare chiusi volontariamente per permettere all’Asl di svolgere il tracciamento necessario e rimanere a completa disposizione eventuale.

Il personale in servizio venerdì (fortunatamente ci sono dei turni) è stato preventivamente isolato e verrà sottoposto a tampone, mentre oggi e domani Fuoriluogo resterà chiuso per consentire una sanificazione accurata degli spazi (la chiusura per altro era già prevista in virtù della ripartenza con orario completo dal primo settembre per permettere pulizie più accurate ai vetri, alla libreria, al palco e all’impianto).

È per noi fondamentale sottolineare che riapriremo le porte esclusivamente dal momento in cui saremo certi di potervi accogliere con il massimo della sicurezza e della serenità necessaria