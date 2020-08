Asti, Mariangela Cotto: “Con Volontariato in panchina, cittadini e Amministrazione compagni di viaggio”

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni dell’assessora Mariangela Cotto sul progetto “Volontariato in panchina” .

Abbiamo pensato a “Volontariato in panchina” come ad un’esperienza in cui, il senso civico dei cittadini potesse esprimersi, ritrovando nell’Amministrazione l’ideale compagno di viaggio.

Ringraziamo i mezzi di comunicazione che ci hanno sostenuto nella promozione dell’iniziativa consentendoci di arrivare nelle case dei cittadini che hanno risposto con interesse e partecipazione mostrandosi desiderosi di prendersi cura di un bene pubblico, ritrovando il piacere di avere un ruolo attivo e riconosciuto all’interno della propria comunità.

Di grande gratificazione è il messaggio di condivisione ricevuto dall’architetto Piergiorgio Pascolati che inoltre ha fatto presente che le panchine che andremo a rinnovare sono state progettate dal designer giapponese kazuhide Takahama e introdotte in Asti con il “Piano del colore e del decoro”.

Vogliamo inoltrarvi qui di seguito un commento di Pascolati che con precisione e forza dichiara una sua filosofia di pensiero che si sposa con gli intenti del progetto “Volontariato in panchina”:

“Sono fermamente convinto che l’occasione di arredare il centro della mia città sia occasione irripetibile per rendere disponibile, a tutti, prodotti progettati da grandi maestri del design: prodotti che nascono per arredare spazi all’aperto privati ma che proprio per loro ricchezza di valori debbano essere consegnati, dall’Amministrazione, a tutti i cittadini. Questo per la certezza che finché la cultura rimarrà per pochi non riuscirà mai a sviluppare quel coinvolgimento auspicabile per un salto di qualità a livello di civiltà.”

Tutto questo per comunicare, la volontà dell’Amministrazione Comunale di impegnarsi in iniziative che possano in qualche modo creare continuità con progetti passati ma di successo e l’iniziativa delle panchine sembra essere riuscita nell’intento.