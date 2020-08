Asti: le variazioni della raccolta rifiuti di Asp per la giornata di Ferragosto

Sabato 15 agosto la raccolta porta a porta dei rifiuti nella città di Asti e nelle frazioni non sarà effettuata, ma anticipata o posticipata secondo il seguente programma:

– Zona cittadina centro: la raccolta della carta sarà anticipata a venerdì 14 agosto. Lo svuotamento dei cassonetti sarà effettuato a partire dalle ore 7.

– Zona cittadina 6: Saranno anticipate a venerdì 14 agosto le raccolte di organico (svuotamento cassonetto dalle 12), indifferenziato (svuotamento cassonetto dalle 12) e verde (esposizione cassonetto su strada comunale entro le 12).

Area interessata: corso P. Chiesa, corso G. Ferraris, corso Cavallotti, piazza L. Da Vinci, corso Einaudi (dai numeri 156/80), piazza Marconi, corso Matteotti, corso Gramsci, corso Don Minzoni, viale Don Bianco, Villaggio Bellavista e vie limitrofe.

– Zona cittadina 3: Saranno posticipate a lunedì 17 agosto le raccolte di organico (svuotamento cassonetto dalle 12), carta (svuotamento cassonetto dalle 12) e plastica (esposizione sacchetto su strada comunale entro le 12).

Area interessata: corso Dante (fino ai numeri 133/116), via Pietro Micca, corso Volta, via Monte Rainero, strada Fortino, corso Milano, via Mons. Marello e vie limitofe.

– Zona frazionale 1 (corso Alessandria (dai numeri 334/347), Quarto Inferiore, Quarto Superiore, Valenzani, strada Valcossera, Castiglione, Valterza, Pontesuero, Portacomaro Stazione (dal numero 142 al numero 178 – frazione Caniglie), località Poggio, località Valleversa): la raccolta dell’organico sarà anticipata a venerdì 14 agosto. Il contenitore dovrà essere esposto su strada comunale entro le ore 6.

– Zona frazionale 2 (Valmanera, Viatosto (tranne i numeri dal 57 al 70), strada Valgera (tranne i numeri da 13/16 fino a 41), Valgera, Casa Coppi, Valmaggiore, Portacomaro Stazione (tranne Frazione Caniglie): la raccolta dell’organico sarà anticipata a venerdì 14 agosto. Il contenitore dovrà essere esposto su strada comunale entro le ore 6.

– Zona frazionale 3 (corso Ivrea (dal numero 92), via Biella, via Susa, strada Rilate, Viatosto (numeri dal 57 al 70), Valbella, Sessant, Serravalle, Mombarone): la raccolta dell’organico sarà anticipata a venerdì 14 agosto. Il contenitore dovrà essere esposto su strada comunale entro le ore 6.

– Zona frazionale 6 (corso Savona (dai numeri 274/387), Trincere, Boana, San Marzanotto, Valle Tanaro, Bricco Gianotti, Carretti, Bricco Biamino, Montemarzo): le raccolte di carta, plastica e organico saranno anticipate a venerdì 14 agosto. Il contenitore e i sacchetti dovranno essere esposti su strada comunale entro le ore 6.

Nella città di Canelli la raccolta della plastica verrà effettuata regolarmente.

Per informazioni: tel. 0141/434751, www.asp.asti.it e app DifferenziAsti.