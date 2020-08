Asti, lavori stradali in corso XXV Aprile: variazioni di percorso dei bus

In seguito ai lavori stradali di corso XXV Aprile gli autobus di Asp subiranno variazioni di percorso da lunedì 24 agosto fino al termine dei lavori.

L’autobus della linea 3 in direzione corso Alessandria, dalla corsa in partenza alle ore 7,55 del 24 agosto dal capolinea di località Canova e tutte le corse dei giorni successivi, non effettuerà le fermate di corso XXV Aprile, all’angolo con via Invrea e all’angolo con via Catalani, sostituite dalle fermate provvisorie di via Graziani e via Buozzi.

L’autobus della linea 4 in direzione via Torchio, dalla corsa in partenza alle ore 8,20 del 24 agosto dal capolinea di N.S. di Lourdes e tutte le corse dei giorni successivi, non transiterà alla fermata di corso XXV Aprile, all’angolo con via Catalani, e alla fermata di via Buozzi. Gli utenti potranno utilizzare la fermata di via Morando.

L’autobus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti diretto ad Asti, solo per la corsa in partenza da piazza Marconi alle ore 6,40 del 25 agosto e dei giorni successivi, non effettuerà la fermata di corso XXV Aprile, all’angolo con via Catalani, sostituita dalle fermate provvisorie di via Graziani e via Buozzi.

Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it e App AstiSmartBus.