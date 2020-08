Asti, la settimana del Palio che non c’è

In un anno normale, oggi sarebbe stata una giornata di fermento in città: Asti si prepara alla sua festa. Nei comitati Palio si mettono a punto gli ultimi ritocchi per la sfilata, si iniziano ad imbandire le cene, in città incominciano ad arrivare i fantini con i loro seguiti.

Domenica, invece, per la prima volta dalla ripresa del 1967, Asti vivrà una domenica senza terra in piazza, senza emozione, senza il rullo dei tamburi a scandire le ore, senza la palpitazione del canapo che si tende e del mortaretto che esplode.

Verrebbe da dire, in prima battuta, che Asti domenica passerà una tranquilla domenica ordinaria, ma questo non sarebbe del tutto vero.

Per chi ama il Palio il 6 settembre non potrà mai essere una domenica come le altre. Il cuore, la testa, le emozioni saranno in quella piazza. Il vuoto sarà grande, sicuramente, e il fatto che l’epidemia abbia messo uno stop ad un rito avrà il sapore di qualcosa di molto strano. Ma nello stesso tempo, domenica, il popolo del Palio, messo da parte il magone, saprà reagire: reagirà come una delle qualsiasi volte che una cocente delusione o sconfitta è maturata in piazza, con la convinzione che quello sarebbe stato l’anno buono, reagirà sapendo che sono “gli anni bui” piuttosto che “gli anni buoni” a cementare davvero quel sentire comune che è il Palio.

E’ nell’anno più buio di tutti, questo terribile 2020, il mondo del Palio non è stato a guardare: anche nei giorni del lockdown si è impegnato per il territorio, distribuendo mascherine, promuovendo le attività commerciali del borgo che hanno sofferto così tanto la pausa prolungata.

E’ vero, nel 2020 non ci sarà la corsa, ma il Palio c’è. C’è nelle tante iniziative che fioccano in questi giorni per ricordare che rioni e borghi sono più vivi che mai. C’è perché corsa e Palio non sono la stessa cosa: la corsa dura solo una manciata di secondi, tutto il resto è Palio. E quest’anno il Palio vivrà, anche senza il brivido dei tre giri di piazza.