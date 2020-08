Asti, incendio nella notte in un negozio, evacuato palazzo

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nella notte per un incendio in un negozio in corso Volta, al piano terra di una palazzina di tre piani.

Come prima cosa sono state evacuate le persone abitanti ai piani superiori, dal momento che il fumo stava invadendo gli alloggi. Sul posto sono intervenuti anche il 118, per prestare primo soccorso alle persone, la Polizia di Asti e la Polizia Scientifica per accertare le cause dell’incendio.