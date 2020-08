Asti, incendio in un garage in via Valence

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti verso le 5 di questa mattina per un incendio in via Valence.

A prendere fuoco un garage con autovettura all’interno, ancora da determinare le cause che hanno generato le fiamme.

In seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco, si è provveduto ad evacuare lo stabile e nessuna persona è rimasta coinvolta. Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con aps, autoscala, autobotte, carroaria e hanno spento l’incendio.