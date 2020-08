Asti, immondizia in grande quantità intorno all’ospedale

Dopo la montagna di rifiuti raccolta in piazza Campo del Palio, i ragazzi di Protect Our Home, per l’ultima raccolta prima delle vacanze, hanno scelto una delle zone più frequentate di Asti: il parcheggio dell’ospedale.

“Una delle zone più frequentate ed anche una delle più sporche. Ogni volta che torniamo qui è sempre la stessa storia, una tristezza infinita per la sporcizia che troviamo – commentano i volontari, dopo l’ennesima pulizia della zona. – In un’ ora abbiamo riempito due bottiglie di mozziconi …”

Ma il problema non si riduce all’area intorno al Cardinal Massaia. Anche le zone limitrofe, molto gettonate dagli astigiani per le camminate su e giù per Viatosto “si sono rivelate un vero disastro!” I volontari, dopo aver raccolto montagne di rifiuti, soprattutto bottiglie di plastica, vogliono lanciare un appello a tutti coloro che frequentano la zona: “Portatevi i rifiuti a casa anziché abbandonarli nei fossi …”

Le raccolte torneranno a settembre, sulle pagine social di Protect Our Home è possibile restare aggiornati per i vari appuntamenti.

“Vi aspettiamo numerosi! – è l’invito dei volontari – Ad ogni raccolta c è sempre molto da fare, purtroppo…”