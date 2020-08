Asti, Il Questore Sebastiano Salvo in visita al Palazzo della Prefettura

Questa mattina il Prefetto di Asti, Alfonso Terribile, ha ricevuto la visita del nuovo Questore di Asti, Sebastiano Salvo, subentrato nell’incarico ad Alessandra Faranda Cordella, dal 1° agosto scorso chiamata a dirigere la Questura di Lucca.

Cinquantasette anni, genovese, in Polizia dall’ottobre del 1989, il Dr. Salvo ha percorso gran parte della sua carriera presso la Questura di Genova, dove ha svolto diversi incarichi maturando grande esperienza in ambito gestionale ed organizzativo ed in particolare nei settori della pianificazione dei servizi di controllo del territorio e della gestione degli eventi critici.

Promosso Dirigente Superiore nel 2019, ha ricoperto l’incarico di Direttore della 1ª Zona di Polizia di Frontiera Aerea, Marittima e Terrestre del Nord Ovest occupandosi, tra l’altro, di cooperazione transfrontaliera.

L’incontro, svolto in un clima di cordialità, è stato occasione per un primo confronto sulle più rilevanti questioni afferenti l’ordine pubblico e la sicurezza, che interessano la provincia astigiana.

Il Questore ha assicurato al Prefetto il massimo impegno, sottolineando l’importanza di fare rete con tutte le istituzioni locali per il conseguimento dei migliori risultati operativi.

Nel formulare al Dr. Salvo un caloroso benvenuto ed i migliori auguri per lo svolgimento del prestigioso incarico, il Prefetto si è detto certo che l’elevata professionalità del nuovo Questore e la sinergia che da sempre caratterizza i reciproci rapporti istituzionali costituiscono le premesse ottimali per realizzare un efficace lavoro di squadra, al servizio della collettività astigiana.

In foto: da sinistra il Questore di Asti, Sebastiano Salvo, con il Prefetto di Asti, Alfonso Terribile.