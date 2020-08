Asti, dalla riunione in Provincia il via libera per il passaggio sulle strade astigiane della Milano-Sanremo

Si è tenuta stamane presso la Sala consiliare della Provincia di Asti, presieduta dal Viceprefetto Vicario Raffaele Sirico, una riunione del Tavolo di concertazione avente ad oggetto il transito, sul territorio della provincia di Asti, della 111a Gara ciclistica internazionale per professionisti “Milano-Sanremo”, che si disputerà nella giornata del prossimo sabato e che va ad inserirsi fra le gare “101a Milano-Torino” e “104a Gran Piemonte”.

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia, i rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Comuni interessati dal percorso di gara, del Coordinamento territoriale del Volontariato di Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Asti, nonché il Responsabile di RCS Sport, società organizzatrice.

Nel corso della seduta l’ente organizzatore ha confermato il percorso della competizione ciclistica, che interesserà la provincia di Asti per un tratto di circa 25 km, assicurando di avere scrupolosamente verificato l’adeguatezza del percorso, a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei concorrenti.

Alla luce degli ultimi eventi atmosferici avversi, l’Amministrazione provinciale ha comunque richiesto una nuova verifica del percorso nell’imminenza della gara, previo rilascio, da parte dell’Ente organizzatore, di un verbale di accertamento dell’adeguatezza del manto stradale.

I rappresentanti dei Comuni interessati dal transito della gara, del Coordinamento Territoriale di protezione Civile e delle Associazioni intervenute hanno assicurato la disponibilità di un congruo numero di volontari, che verrà messo a disposizione per presidiare i punti ritenuti critici, secondo un piano che verrà definito, nei prossimi giorni, dall’Arma dei Carabinieri, in sede di tavolo tecnico. In proposito, è stato concordato che tutti gli incroci siano presidiati e che il personale presente possa, all’occorrenza, agevolare, in piena sicurezza, il transito dei mezzi di pronto intervento.

In considerazione del rilievo internazionale della competizione e grazie all’impegno profuso dalle Forze di Polizia e dai volontari coinvolti, i partecipanti al Tavolo hanno condiviso una positiva valutazione circa lo svolgimento della gara.