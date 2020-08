Asti, concorso Verba Volant: in stampa l’antologia con oltre 100 opere provenienti da tutta Italia

L’Associazione Cre.Ar.Te sta predisponendo gli ultimi dettagli per mandare in stampa l’antologia del concorso Verba Volant edizione 2019/2020.

Il volume contenente 136 opere tra racconti, poesie e disegni, sarà presentato in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori, in programma, se le normative anti convid lo consentiranno, tra la fine di settembre e il mese di ottobre 2020.

“L’antologia è un bellissimo libro illustrato – commenta soddisfatta la presidente di Cre.Ar.Te Patrizia Brignolo – 500 pagine di pura emozione cui hanno contribuito tantissimi autori di tutta Italia e di tutte le età, da 8 a 96 anni”.

E’ possibile ordinare in tipografia copie in prevendita a prezzo scontato (il prezzo di copertina sarà poi 21 euro), ai seguenti costi:

1 copia: 18,00 €

da 2 a 5 copie: 15,00 €/cadauna

da 6 a 10 copie: 12,00 €/cadauna

oltre 10 copie: 10,00 €/cadauna

Le spedizioni prevedono un costo aggiuntivo di 4 euro.

L’acquisto in prevendita deve essere fatto entro il 1 settembre 2020 attraverso la comunicazione del numero di copie via e-mail a concorsoverbavolant@virgilio.it, unitamente alla ricevuta del bonifico dell’importo versato per le copie acquistate, sul conto corrente bancario intestato all’Associazione Cre.Ar.Te. – Banca d’Asti – IBAN: IT90P0608510322000000023804.

“L’antologia verrà consegnata o inviata successivamente alla cerimonia di premiazione, per non svelare i vincitori, oppure potrà essere ritirata direttamente in occasione di tale evento” conclude Brignolo.

Per informazioni: concorsoverbavolant@virgilio.it.