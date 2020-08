Asti, Cinema Lumière si ricomincia con “Volevo nascondermi” il film su Antonio Ligabue

La proposta di questa settimana del Cinema Lumière èil Film “VOLEVO NASCONDERMI” del regista Giorgio Diritti con Elio Germano che interpreta la vita dell’artista Antonio Ligabue.

Un film che era uscito in sala a ridosso della chiusura e che ora è ritornato con successo in molte sale italiane, è stato premiato ai Nastri d’Argento e al Festival di Berlino.

A seguire un bellissimo film per famiglie “BALTO E TOGO – LA LEGGENDA”, basato sulla storia vera di Balto e Togo, i leggendari cani da slitta che viaggiarono per oltre 1000 km a temperature sotto zero per portare l’antitossina ai tanti bambini colpiti da un focolaio di difterite in un paesino dell’Alaska nel 1925.

Si ricorda che in sala si entra e si esce con la mascherina. La si può togliere arrivati al proprio posto.

Si deve mantenere il distanziamento a meno di essere famigliari, si consiglia di pagare con le carte per evitare i contanti e si segnala che nel cinema ci sono i distributori di gel per igienizzarsi le mani.

C’è l’obbligo tracciabilità anti-Covid 19 lasciando cognome, nome e numero di telefono. Divieto di ingresso con temperatura superiore a 37,5°.

La programmazione del cinema Lumière di Asti:

GIOVEDÌ 27 agosto – ore 21,15: VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti con Elio Germano

VENERDÌ 28 agosto – ore 21,15: VOLEVO NASCONDERMI

SABATO 29 agosto – ore 19,00: VOLEVO NASCONDERMI – 21,30: VOLEVO NASCONDERMI

DOMENICA 30 agosto – ore 19,00: VOLEVO NASCONDERMI – 21,30: VOLEVO NASCONDERMI

LUNEDÌ 31 agosto: Riposo. Quest’anno il giorno di riposo è Lunedì.

MARTEDÌ 1 settembre – ore 21,15: VOLEVO NASCONDERMI

MERCOLEDÌ 2 settembre – ore 2,15: VOLEVO NASCONDERMI

GIOVEDÌ 3 settembre – ore 21,15. BALTO E TOGO – LA LEGGENDA diretto da Brian Presley

Recapiti: telefono 0141.413630 (segreteria telefonica – solo orari) – 333.5931921 (responsabile per informazioni o comunicazioni). Pagina Facebook al nome Lumiere, sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com – mail: lumiereasti@gmail.com