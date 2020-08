Asti, Cgil “aperta per ferie” nel mese di agosto

Sarà un agosto diverso dal solito per la CGIL di Asti.

Per la prima volta nella sua storia recente, la Camera del Lavoro di Asti non chiuderà i propri uffici durante tutto il mese. Sarà quindi possibile durante tutto agosto, con l’eccezione del solo venerdì 14, recarsi negli uffici della CGIL per eventuali necessità che riguardano il Patronato, l’Ufficio Vertenze, il CAAF ed altre attività.

I centralini saranno operativi per tutto il mese per informazioni o prenotazioni, telefonando allo 0141533511 oppure consultando la pagina web www.asticgil.it che contiene al suo interno tutti i riferimenti utili, sia per le federazioni sindacali che per gli uffici di tutela individuale.

La decisione è stata presa dalla Camera del Lavoro di Asti, per venire incontro alle esigenze dei propri iscritti e dei cittadini che necessitano di risposte immediate ai problemi che derivano da tutele sindacali, incombenze fiscali, bonus o normali informazioni.

Le attività saranno pertanto aperte nelle modalità seguenti:

Patronato INCA

ASTI: aperti con postazione “accoglienza” più uno sportello operativo, su prenotazione, ogni mattina dal 3 al 31 agosto.

CANELLI: aperto dal martedì al venerdì, su prenotazione, la mattina dal 3 al 31 agosto.

NIZZA: aperto dal lunedì al giovedì, su prenotazione, la mattina dal 3 al 21 agosto. Chiuso dal 24 al 31 agosto.

VILLANOVA: chiuso dal 3 al 28 agosto. Gli utenti possono prenotare su Asti.

Per tutte le sedi rimangono attive le linee telefoniche e la possibilità di svolgere prestazioni (ad esempio disoccupazione o congedi parentali) in remoto via e-mail.

Sportello Migranti: chiuso dal 10 al 21 agosto

Sportello Sanarti: chiuso dal 10 al 21 agosto

Ufficio Vertenze

ASTI: aperti, su prenotazione, dal 3 al 28 agosto, la mattina.

CAAF

La sede di Asti sarà aperta dal 3 al 28 Agosto unico giorno di chiusura il 14 Agosto.

Le sedi di Nizza e Canelli saranno aperte tutto il mese di Agosto.

La sede di Villanova sarà chiusa dal 10 al 21 Agosto