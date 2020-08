Adottare una panchina. Pulirla e restaurarla per restituirla come nuova alla città: l’hanno fatto le 36 associazioni che hanno aderito al progetto “Volontariato in panchina”. Circa 200 volontari si sono occupati di 33 panchine del centro: 17 in piazza San Secondo, 5 in via Gobetti, 8 in piazza Statuto, 1 in via Garibaldi e 2 in corso Alfieri. A queste si aggiungono quelle in zona San Rocco, San Martino e scuola Rio Crosio.

Protagoniste della giornata le associazioni Ada, Aism, Alzheimer Asti, Ana Asti, Anita e i suoi fratelli, Amici della Lucania, Auser, Aza, Con te, Croce Rossa e Croce Verde, Gruppo sportivo Pegaso, Il Dono del volo, Insieme al margine, Intercultura, Lilt, Uici, Anffas, Anteas, Assoalbania, Lions club presepisti, Progeo, Unicef, Centro diurno Santo Spirito, L’arte del sorriso Vip, Mani colorate, San Vincenzo, Utea, Chiesa evangelica, Aisla, Amici cari, Asiap, Inner Wheel, Amnesty, I Nuovi amici di San Martino, compagnia I Martinrock. Con i rappresentanti delle associazioni, oltre 50 giovanissimi volontari e, nel gruppo, anche una ventina di ragazzi del servizio civile.

Il materiale necessario per gli interventi è stato offerto dall’associazione “Il Dono del Volo” (con la presidente Caterina Calabrese) e dalla Banca del Dono. Su ogni panchina adottata ci saranno le targhette con nome e logo di ogni associazione, con slogan e aforismi sul volontariato. Per il pranzo, i buoni pasto sono stati messi a disposizione da Francese, Monna Laura, Gina La Piadina, Caffetteria Mazzetti.

All’avvio dei lavori, con il sindaco Rasero, gli assessori Mariangela Cotto (Politiche sociali), Elisa Pietragalla (Politiche giovanili) e Stefania Morra (Lavori pubblici), il presidente del consiglio comunale Giovanni Boccia, la vice presidente della Provincia Francesca Ragusa, Piero Baldovino (presidente Csvaa), Caterina Calabrese (presidente dell’associazione Dono del volo), Mario Sacco (presidente Fondazione Crat). Tante voci insieme per spiegare che “Volontariato in panchina” non è nato soltanto per riqualificare gli arredi grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, ma anche per avvicinare i giovani al mondo dell’associazionismo e della solidarietà, per educare alla rigenerazione e al rispetto del bene comune. Presente alla giornata anche l’architetto Piergiorgio Pascolati che ha appoggiato l’iniziativa ricordando che “si tratta di panchine di design, in città da 14 anni, progettate dal designer giapponese Kazuhide Takahama”.