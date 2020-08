Alla scoperta di “Anfibi e rettili della Valle Belbo” con l’evento letterario-musicale con aperitivo di Valle Belbo Pulita

L’Associazione Valle Belbo Pulita costituita nel 2008 grazie al fondatore Gian Carlo Scarrone si propone di migliorare le condizioni ambientali del Belbo cercando di avvicinare le comunità locali al loro Torrente, collabora con gli enti responsabili alla salvaguardia dell’ambiente e della salute degli abitanti, monitora la qualità delle acque ed educa alla protezione e al rispetto della natura.

L’Associazione Valle Belbo Pulita, con il patrocinio del Comune di Canelli, propone per il 28 agosto 2020 alle h.18,30 presso l’Osteria dei Meravigliati, Via G.B.Giuliani, 29 a Canelli la presentazione del testo divulgativo “Anfibi e rettili della Valle Belbo”.

In tale occasione la giornalista Enrica Cerrato e Umberto Gallo Orsi, esperto di conservazione della biodiversità, dialogheranno con il fotografo Paolo Rizzola e con il biologo Luca Calcagno, autori del testo che è stato realizzato dall’associazione Valle Belbo Pulita con il contributo del CSVAA, centro servizi volontariato Asti e Alessandria.

Alla presentazione seguirà il Concerto-aperitivo in collaborazione con l’Associazione musicale Zoltan Kodaly , si esibiranno “GLI ARCHIMEDI”, gruppo composto da Andrea Bertino al violino; Luca Panicciari al violoncello e Giorgio Boffa, contrabbasso. Verranno eseguite musiche popolari tradizionali irlandesi, polacche ed armene.

Per l’aperitivo che sarà a cura dell’Osteria dei Meravigliati è gradita la prenotazione contattando l’Associazione Valle Belbo Pulita cell 380 362 9690.