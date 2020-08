Alla Casa Scout di Sessant tre giornate sul tema di “Educarsi alla libertà”

In un periodo storico attraversato da controverse correnti interpretative e di opinioni del senso di cittadinanza, si è svolta ad Asti la prima delle 3 giornate di ricerca-formazione sulle tematiche dell’educarsi come cittadini: uomini e donne liberi, responsabili e coscienti.

Il ciclo di eventi, denominato “I Sabati dei Folli” ha avuto inizio Sabato 1 Agosto 2020.

Il lavoro di ricerca-formazione, guidato da Simone Deflorian (astigiano e trentino, consulente in Nord Europa, Svizzera e Italia per lo sviluppo partecipato di città e organizzazioni) ha visto i partecipanti confrontarsi tra loro sul tema dell’ “Educarsi alla libertà”.

“In un momento socio politico attraversato da slogan, semplificazioni, miti e mistificazioni le persone presenti si sono confrontate con un approccio che consentisse l’allargamento delle visioni e considerasse la complessità delle situazioni che si stanno vivendo oggi”, afferma Simone Deflorian.

“Da più parti (scuola, parrocchie, università, enti, organizzazioni) si sente ripetere come la gente si sia ormai rassegnata ad una compressione dei diritti e della libertà, come le persone affrontino la vita scevre da un senso di responsabilità sociale e limitate in analisi superficiali e acritiche. Ho sentito così importante mettere a disposizione di tutti, 3 giornate folli per metterci alla prova attorno a queste caratteristiche che ci rendono più uomini e più donne, al di là delle appartenenze e dei credo di ciascuno”, continua il consulente.

“I Sabati dei Folli” sono un ciclo di giornate di ricerca-formazione aperti a coloro che intendono misurarsi attorno alla complessità del periodo storico che si sta vivendo, con un’attenzione particolare agli aspetti dell’autoformazione e al proprio ruolo sociale.

Le giornate si svolgono presso la Casa Scout di Sessant d’Asti e le prossime sono in calendario l’8 e il 22 Agosto, con orario dalle ore 10 alle ore 17.

I temi dei prossimi due “Sabati dei Folli” sono: “Educarsi alla responsabilità” e “Educarsi alla coscienza critica”.

La partecipazione alle giornate è libera e gratuita. È necessario segnalare la propria presenza (a info@studiokappa.it) al fine di poter predisporre i materiali formativi e per l’organizzazione del lavoro.