Albero cade sul tetto di una casa, intervento dei Vigili del Fuoco

Sono continuati anche oggi gli interventi dei Vigili del Fuoco in seguito ai danni causati dai temporali e dal forte vento di ieri pomeriggio.

Questa mattina una squadra del comando provinciale astigiano è intervenuta nella frazione Santa Caterina di Rocca d’Arazzo per la rimozione di un pino caduto sul tetto di una casa (nella foto), mentre nel pomeriggio un altro intervento si è registrato a Portacomaro, in strada Bricco Cicchetto per rimuovere alberi pericolanti.