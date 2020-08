Alba: i volontari di Protezione civile puliranno l’area esterna ai licei Scientifico ed Artistico

L’Amministrazione comunale di Alba ha attivato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e le Associazioni di Protezione Civile convenzionate per la pulizia delle aree esterne alle sedi dei licei Scientifico “Leonardo Cocito” ed Artistico “Pinot Gallizio”, nelle ex caserme, in corso Europa, 2.

Lunedì 31 agosto e sabato 5 settembre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, Associazioni AIB, Proteggere Insieme, Misericordia Santa Chiara, Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa e Associazione Cb Club albese, attraverso lo sfalcio recideranno le piante di edera, disboscheranno e puliranno la zona coperta da vegetazione infestante.

L’intervento è promosso dal Comune di Alba alla vigilia dell’apertura delle scuole, a cui la Provincia, che ha la competenza sull’area, ha dato assenso.