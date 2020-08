Ad agosto la Biblioteca Astense resta aperta con un nuovo orario

Ad agosto la Biblioteca Astense Giorgio Faletti sarà aperta solo al mattino, sempre da martedì a sabato dalle 9 alle 13.

L’accesso sarà limitato alla sola Sala delle Colonne dove si potranno visionare e prendere in prestito solo i volumi lì presenti. Per richiedere altri titoli in prestito è consigliata la prenotazione, oppure si potrà scegliere solo dalla selezione presente in sede.

Sarà possibile rinnovare la tessera scaduta o iscriversi, mentre la consultazione del materiale escluso dal prestito, per motivi di studio e ricerca, sarà consentita solo su appuntamento.

Per informazioni: 0141.593002, info@bibliotecastense.it