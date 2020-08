Ha preso il via questa mattina ad Agliano Terme la nuova iniziativa “Due passi col Sindaco” lanciata dal primo cittadino, Marco Biglia.

Come è nata l’idea di questa iniziativa lo spiega lo stesso Biglia nel video qui sotto: “In questi giorni ho iniziato a girare per le vie e per le frazioni del nostro paese con delle lunghe camminate, con un duplice scopo: il primo è quello di fare un po’ di sport e il secondo, non meno importante, di rendermi conto di persona in modo minuzioso della situazione del nostro paese. E mentre camminavo mi è venuta un’idea: perchè non proporre ai cittadini di unirsi a me per fare due passi e quattro chiacchiere con il sindaco in tranquillità?”

Dopo aver postato ieri sulla pagina facebook Agliano News l’orario (che sarà sempre verso le 6,30 del mattino) e il percorso per questa mattina, ecco la prima uscita che ha visto il sindaco accompagnato da due aglianesi d’adozione, come lui stessa spiega ad Atnews: “Stamane ho avuto il piacere di camminare con un paio di amici inglesi papà e figlio Caspar e Rufus che hanno casa ad Agliano da anni con i quali abbiamo fatto una piacevole chiaccherata per tutto il percorso, per me è molto importante capire il loro punto di vista dato che hanno scelto il nostro bel Paese facendo investimenti e nel quale trascorrono molto del loro tempo libero e non solo.”

Marco Biglia dà appuntamento agli aglianesi per i prossimi appuntamenti: “Pensavo di procedere tutte le mattine di questa settimana in quanto anche se non sono in ferie riesco a gestirmi un pò meglio il tempo. Nel tardo pomeriggio di ogni giorno definisco e posto il percorso sulla pagina facebook Agliano News”.