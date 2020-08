A Vinchio la Notte di Fine Estate con la Grande Raviolata Vinchiese chiude l’intenso mese di agosto

Si avvicina la conclusione degli appuntamenti proposti dalla Proloco di Vinchio in questo intenso mese di agosto.

Domenica 30 agosto ecco la Notte di Fine Estate con la Grande Raviolata Vinchiese, con la proloco di Vinchio che mette a disposizione un’area attrezzata per cenare tutti insieme in sicurezza e ricorda che è obbligatorio attenersi alle norme di sicurezza previste per l’emergenza Covid19.

A partire dalle 20 in Piazza San Marco si possono scegliere diversi piatti tra Antipasti, Primi, Dolce e Gelato.

E’ gradita la prenotazione: Nadia 347/1152747

Per il dopo cena intrattenimento musicale con Sara e Fra

Nel fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 11 alle 19 è in programma anche “Paesaggi è arte: I casotti contadini dialogano con le opere d’arte sulle colline patrimonio dell’umanità Unesco”.