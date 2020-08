A Tonco una serata per famiglie tra circo e magia

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il primo dei due spettacoli gratuiti che il Comune di Tonco ha organizzato per offrire ai propri concittadini la possibilità di ritrovarsi in piazza, in sicurezza.

Si inizia questa domenica, 16 agosto, quando alle 21, in piazza Lanfranco, arriva “Il mondo del circo”, uno spettacolo di magia per famiglie a cura di Alberto Rossetto, Faster Magia. Sono disponibili al massimo 100 posti.

La prenotazione è obbligatoria contattando: Uffici comunali (lun-ven 9-12) – 0141 991044; Bar Sport – 345 9739223.

Durante la serata dovranno essere adottate le procedure igienico-comportamentali per contrastare la diffusione del Covid-19.

Si proseguirà poi domenica 23 con il concerto dell’Orsa – Orchestra ritmico sinfonica astigiana. Le serate sono organizzate grazie ad un contributo della Fondazione CRT.