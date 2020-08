A Tonco due serate all’insegna della musica e della magia

Due serate tra musica e magia. Così il Comune di Tonco vuole dare ai propri concittadini la possibilità di ritrovarsi in piazza, in sicurezza.

Grazie ad un contributo della Fondazione CRT saranno proposte due serate domenica 16 e domenica 23 agosto.

Si inizia il 16 agosto alle 21 con “Il mondo del circo”, uno spettacolo di magia per famiglie a cura di Alberto Rossetto, Faster Magia. La settimana successiva, domenica 23 agosto alle 21,30, sarà la volta del concerto dell’Orsa – Orchestra ritmico sinfonica astigiana diretta dal maestro Daniele Pasciuta con Alessia Porani, Simona Sposato, Aura Nebbiolo, Andrea Caldi e Fabrizio Ceste.

Saranno proposte, tra l’altro, musiche di Mina, Anna Oxa, New Trolls, Bee Gees, Michael Jackson.

Gli spettacoli si terranno in piazza Lanfranco. Massimo 100 posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria contattando:Uffici comunali (lun-ven 9-12) – 0141 991044; Bar Sport – 345 9739223.

Durante la serata dovranno essere adottate le procedure igienico-comportamentali per contrastare la diffusione del Covid-19.

È invece stata annullata l’Agrifiera 2020. L’Amministrazione comunale ha deciso di non organizzare l’ormai tradizionale evento settembrino che intende esaltare l’agricoltura locale e i suoi preziosi prodotti.

Le misure anticontagio renderebbero complessa la realizzazione della fiera che prevede oltre alle visite guidate nelle locali aziende agricole anche una mostra mercato nel centro paese.