A San Damiano d’Asti un intenso settembre tra feste, sport e cultura

A San Damiano d’Asti si aspetta un settembre pieno di eventi: enogastronomia, teatro e sport riempiranno molte giornate del paese.

A partire dal 3 settembre ci sarà la Consegna della Costituzione ai neo maggiorenni in Comune, poi il 4 e 5 settembre arriva la Festa della Birra per fare da apripista ad una domenica pienissima sin dal mattino con il mercatino degli animali, il raduno delle 500, il ricordo al Monumento dei Caduti, l’inaugurazone della Statua dell’Alpino insieme alla banda musicale e nel pomeriggio l’aperit-To-iu con la Pro Loco di San Damiano.

Saranno organizzate serate dedicare al Palio con gli Sbandieratori e Musici di San Damiano e non solo e la cena Rosso Blu a cura del Comitato Palio sandamianese.

A Gorzano il 13 settembre ci sarà “Le strade del fritto” una passeggiata enogastronomica a cura della Pro Loco di Gorzano. Mentre il 19/20 settembre la seconda edizione di Sipario coinvolgerà Piazza Libertà e Alfieri con Musica, Spettacoli, Teatro e food sempre grazie alla Pro Loco di San Damiano, ci sarà anche la premiazione del concorso Settembre Sandamianese, Settembre Fiorito.

La ciliegina sulla torta, il 27 settembre, sarà il giro in E-Bike nei territori dei Comuni dell’Unione Terre di Vini e di Tartufi e la gara ciclistica competitiva Gran Premio Città di San Damiano d’Asti.

Ecco il programma in dettaglio:

3 Settembre

Ore 21:00 CONSEGNA COSTITUZIONE ai 18enni in Sala Consigliare

4-5 Settembre

Dalle ore 19.00 FESTA DELLA BIRRA Piazza Libertà

6 Settembre

Ore 8.00 MERCATINO ANIMALI

Ore 9:00 RADUNO 500 Piazza Alfieri

Ore 10:00 ONORE AL MONUMENTO DEI CADUTI di Piazza Libertà con i ragazzi della Leva 2002 e la Banda Alfiera

Ore 11:00 INAUGURAZIONE STATUA DELL’ALPINO Piazza 1275 Omaggio musicale della Banda Alfiera di San Damiano d’Asti al Maestro “Giovanni Artusio”

Dalle ore 18:30 APERI-TO-IU in collaborazione con la Proloco di San Damiano d’Asti

11 Settembre

Dalle ore 21.00 SERATA ROSSOBLU Piazza Libertà a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici di San Damiano d’Asti e Gruppi ospiti

12 Settembre

Dalle ore 20.30 CENA ROSSOBLU in Piazza Libertà a cura del Comitato Palio di San Damiano d’Asti

13 Settembre

Dalle ore 10.00 Frazione Gorzano su prenotazione “LE STRADE DEL FRITTO” passeggiata enogastronomica a cura della Proloco di Frazione Gorzano

19-20 Settembre

Dalle ore 19.00 2° EDIZIONE SIPARIO Piazza Libertà e Piazza Alfieri, Musica, Spettacoli, Teatro e Food a cura delle ProLoco di San Damiano.

Premiazione concorso “SETTEMBRE SANDAMIANESE, SETTEMBRE FIORITO”

27 Settembre

Dalle ore 9:30 TOUR in E-BIKE nei territori dei Comuni dell’Unione Terre di Vini e di Tartufi

Dalle ore 10.00 GRAN PREMIO CITTÀ DI SAN DAMIANO D’ASTI con partenza ed arrivo in Piazza Libertà. Gara di ciclismo competitiva Juniores Regionale