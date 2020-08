A San Damiano d’Asti si lavora per la riapertura in sicurezza delle scuole

Sarà un settembre intenso a San Damiano d’Asti tra riapertura scuole, eventi e lavori. A fare il punto è il sindaco della città, Davide Migliasso.

“Per prima cosa voglio ricordare che prosegue l’iniziativa di carattere sociale denominata “Non partiamo? Ri-ripartiamo”, riservata ai bambini dai 5 ai 13 anni; prevede vari laboratori di lettura, pittura e disegno con due appuntamenti a settimanea: martedì mattina presso l’area giochi di via Pero e giovedì pomeriggio, presso gli impianti sportivi dove si alternano diverse società sportive. L’iniziativa è partita ad inizio agosto e ha avuto molto successo, in ogni giornata sono stati circa 30 bambini partecipanti, con grande soddisfazione da parte dei genitori. Da programma iniziale è prevista ancora per la prossima settimana, ma martedì in Giunta delibereremo la proroga per le prime due settimane di settembre in modo da agganciare l’inizio dell’anno scolastico. Inoltre a settembre ci sarà la possibilità di integrazione della fascia di bambini dai tre ai cinque anni. L’iniziativa è finanziata con fondi statali pervenuti al comune per la situazione Covid e che dovevano essere utilizzati per iniziativa di carattere sociale” commenta Migliasso.

Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi presso l’ufficio servizi sociali del Comune telefonando al numero 0141/975056 o via mail all’indirizzo sociale@comune.sandamiano.at.it

Intanto sono ripartite le attività delle società sportive: “Il gruppo sbandieratori ha già ripreso gli allenamenti, dal 19 di agosto riprendono gli allenamenti della società Spartak San Damiano; mentre all’Asd Bocciofila Sandamianese è stata riconosciuta una gara nazionale giovanile under 18 che sarà in programma domenica 11 ottobre. Voglio poi ancora citare l’Hammer Team, società di atletica, con i suoi atleti che si stanno mettendo in evidenza nelle gare in Piemonte e fuori regione.

Inoltre ricordo che sono aperti i campi da beach volley, per prenotazioni si può utilizzare la app che si può scaricare dal sito del comune oppure contattando l”ufficio servizi sociali. Infine segnalo che è aperto il ristorante bar del centro sportivo sia per pranzo che per cena”.

Buone notizie arrivano dalla graduatoria di due bandi del GAL a cui ha partecipato il comune di San Damiano d’Asti: “Entrambe le nostre richieste sono state approvate, la prima anche finanziata, mentre per la seconda bisogna attendere per vedere se ci sarà la possibilità di finanziamento. Il progetto approvato e finanziato riguarda la riqualificazione in Piazza Alfieri dell’area verde, del muretto di via Lamormora e la sistemazione delle scalinate, inoltre verranno collocate delle panchine. L’intervento totale ha un costo di 49mila euro di cui 39mila finanziato dal GAL e 10mila dal Comune, il progetto esecutivo è pronto per cui non tarderanno ad iniziare i lavori.

Per quanto riguarda l’altro bando, approvato ma in attesa di essere finanziato, si tratta del recupero delle ex carceri, un progetto dal costo complessivo di 39mila euro, anche questo dovrebbe prevedere una parte finanziata dal GAL circa 29mila euro, e la differenza dal comune.”

L’amministrazione comunale ha lavorato in questi mesi anche per la ripresa della scuole a settembre: “Abbiamo fatto diversi incontri con i dirigenti scolastici per la ripartenza dell’anno scolastico, la prima notizia importante è quella che al Penna non partiranno i lavori e quindi le lezioni si terranno regolarmente nei soliti locali, i lavori sono stati rinviati alla prossima estate, come ci ha comunicato la provincia.

Stanno invece per iniziare i lavori alla Scuola Media alfieri, ma non andranno a compromettere il regolare svolgimento delle lezioni.

Grazie al comparto degli operai del comune stiamo facendo alcuni interventi presso la scuola elementare del comune per creare nuove classi per poter permettere il distanziamento previsto.

Ringrazio anche le parrocchie che si sono rese disponibili mettendo a disposizione gli oratori in caso di necessità di classi aggiuntive” dichiara Migliasso.

La fine di agosto e il mese di settembre sarà poi contrassegnato da diversi eventi a San Damiano d’Asti con il primo appuntamento previsto per il 28 agosto con La Barbera Incontra “Storie di vita e passioni sul vino” con Valentina Casetta alle 21 Presso Piazza Giroldi.

Diversi gli appuntamenti anche nel weekend del 29-30 agosto e poi è già definito anche l’intenso programma del settembre sandamianese, nei prossimi giorni presenteremo nel dettaglio tutti gli eventi.