A Piea festeggiati i 105 anni di Agostina

È stata festeggiata questa mattina a Piea Teresa Agostina Candelo per i suoi 105 anni.

Una donna forte, ironica e sicuramente fuori dal comune come evidenzia il sindaco Sara Rabellino: “È stato un onore portarle gli auguri di tutta la cittadinanza ed una grande emozione poterlo fare di persona e vedere attraverso i suoi occhi più di un secolo di storia” .

La prima cittadina le ha chiesto il segreto della sua longevità e Agostina candidamente ha risposto: “Non lo so. Non me ne sono accorta“. E interrogata sul Coronavirus ha replicato senza indugi : “È una balla!“. Per la foto di rito ha anche voluto che Rabellino si togliesse la mascherina.

Ironia, leggerezza e sorriso: sono forse questi gli ingredienti per una lunga vita?