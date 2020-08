A Nizza Monferrato si prega il rosario dedicato a suor Teresa Valsè Pantellini

Riceviamo e pubblichiamo

La risposta all’Amore: un’irrevocabile decisione! 120 anni dalla scelta

“Adesso è ormai tempo ed io non posso più ritardare; mancherei ad un dovere… Tu puoi mettermi davanti qualunque obbiezione, qualunque difficoltà, ma io ti avviso, che non mi saranno nuove, perché io le ho tutte misurate e ponderate nella calma più reale della mente, nell’assoluta e perfetta indifferenza della volontà, solo per vedere e conoscere quale fosse il volere d’Iddio e non per contentare me stessa. E la conclusione è stata la irrevocabile decisione che ho presa…“. Padova, 15 novembre 1900. Questa è la sintesi della lettera di Teresa Valsè Pantellini, inviata al fratello Italo, per annunciargli la sua entrata nella congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Dopo anni di lutti e difficoltà, di incertezze e prove lei, accompagnata da guide sagge e prudenti, sceglierà di cominciare il suo cammino formativo il 2 febbraio 1901 in via Marghera a Roma.

Come ogni 3 del mese vogliamo pregare il rosario con lei e per sua intercessione. Il 3 settembre alle ore 21.00, ripercorrendo alcune tappe della sua vita attraverso i luoghi in cui è vissuta, in collegamento streaming con le comunità di Milano (dove è nata ed ha ricevuto il battesimo), Firenze (luogo della sua infanzia e prima giovinezza), Roma (dove ha scelto e portato a compimento la sua vocazione: diventare Figlia di Maria Ausiliatrice), Nizza Monferrato (dove si è consacrata per sempre nel santuario “Nostra Signora delle Grazie” e dove oggi è sepolta) e Torino (luogo della sua malattia e della sua morte) pregheremo il rosario preparato dalle novizie di Roma, del Noviziato a lei dedicato.

Il rosario potrà essere seguito attraverso il canale Youtube dell’Archivio Storico (https://www.youtube.com/c/ArchivioStoricoIPINizza) e le pagine Facebook dell’archivio storico dell’Ispettoria Piemontese (https://www.facebook.com/fmaipi.archiviostorico.5) e dell’Ispettoria Romana (https://www.facebook.com/Fmairo/).

sr Paola Cuccioli

Archivio Storico, Ispettoria Piemontese “Maria Ausiliatrice” IPI

Nizza Monferrato