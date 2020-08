A Ferragosto tutti i punti vendita della Nova Coop aperti con orario ridotto

Sabato 15 agosto tutti i punti vendita Nova Coop saranno aperti, osservando in prevalenza orario ridotto con apertura solo la mattina, per offrire alla clientela un servizio di prossimità anche il giorno di Ferragosto, dedicato a chi rimane in città e deve fare gli ultimi acquisti per la grigliata o il pranzo festivo. Nelle zone turistiche e nei maggiori centri urbani alcuni negozi confermeranno l’orario d’apertura consueto, in un’ottica della migliore copertura del servizio.

Tutti i supermercati Coop aperti per gli ultimi acquisti

Saranno aperti per mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.00, i supermercati Coop di Asti, Borgaro, Bra, Caluso, Cameri, Carmagnola, Casale Monferrato, Chivasso, Collegno, Domodossola (entrambi), Nichelino, Novara (entrambi), Orbassano, Pinasca, San Mauro, Savigliano, Settimo, Santhià, Strambino, Torino – Corso Belgio e Piazza Respighi, Tortona, Trecate, Trino, Valdilana (ex Trivero), Vercelli, Villadossola e Volpiano. Aperture ridotte anche per i supermercati di Castano Primo (9.00 – 12.30) e Piossasco (9.00 – 13.00), e per gli ipermercati di Biella (8.30 – 14.00), Borgomanero (9.00 – 13.00), Borgosesia (8.30 – 13.00), Ciriè (8.30 – 13.30), Cuorgnè (8.30 – 13.30), Pinerolo (8.30 – 13.00), Galliate (8.30 – 14.00) e Chieri (8.30 – 13.30).

Resteranno invece aperti con orario esteso i punti vendita di Alessandria, Arona, Avigliana, Intra, Luino, Oleggio, Omegna, Torino – Corso Molise, Rivoli, Susa, e Tradate; i superstore di Giaveno, Torino – Via Botticelli e Valenza; gli ipermercati di Beinasco, Casale, Collegno, Crevola, Cuneo, Gravellona, Novara – San Martino 2 e Torino – Via Livorno.

I servizi Coop Drive, Coop a Casa e il negozio di Fiorfood

Per tutta la giornata di ferragosto resterà operativo fino alle 19.00 il servizio di consegna della spesa a domicilio Coop a Casa (www.coopshop.it) che copre molti comuni del Torinese e del Novarese, così come il punto di ritiro della spesa Drive di Torino – San Paolo; quello di Beinasco chiuderà alle 20.00.

Nel capoluogo piemontese il centralissimo punto vendita di Fiorfood, in galleria San Federico, resterà aperto per accogliere clienti abituali e turisti con le proprie proposte di ristorazione dalle 9.00 alle 23.00 e con il normale servizio di vendita che garantisce anche freschi e freschissimi dalle 10.00 alle 20.00.

Domenica 16 agosto resteranno chiusi i supermercati di Borgaro, Castano Primo, Cameri, Nichelino, Novara (entrambi), San Mauro, Savigliano, Settimo e Tortona. Gli altri negozi osserveranno l’apertura solo al mattino, con l’eccezione di Luino (8.00 – 20.00), Tradate (8.30 – 19.30), Valdilana (ex Trivero): 9-13 e 15 – 19.30), Omegna (8.30-12.30 e 15.00-19.30), Carmagnola (8.30-13.00 e 15-20) e Intra (8 – 19.30).

Resteranno aperti per l’intera giornata anche i Superstore di Valenza e Torino – Botticelli e tutti gli ipermercati, con l’eccezione di quello di Chieri (8.30-13.30).

Le piattaforme Drive di Beinasco e Torino e il punto vendita di Fiorfood osserveranno gli stessi orari di ferragosto.