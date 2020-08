A Costigliole d’Asti prosegue l’iniziativa promossa da Striscia La Notizia “No mozziconi a terra”

Il Comune di Costigliole, ha aderito alla campagna nazionale per l’applicazione della L. 221/2015 – art.40 – e contestualmente all’iniziativa “No mozziconi a terra” promossa da Striscia la notizia.

Qualche mese fa, la sottoscrizione dell’accordo tra il Sindaco Enrico Cavallero ed il popolare programma TV. Con la sottoscrizione l’Amministrazione si è impegnata sin da subito ad applicare la normativa in vigore, nonché a comunicarne il contenuto ai propri cittadini e a rendicontare alla redazione del TG satirico i risultati raggiunti.

Si tratta di un gesto ambientalista e di civiltà, che porta ad affrontare un discorso più ampio che riguarda proprio il problema dell’inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta.

Un gesto automatico, quanto incivile, che viene compiuto distrattamente dalla maggior parte dei fumatori, gettare il mozzicone di sigaretta a terra o fuori dal finestrino dell’auto.

Non ci si rende conto che, oltre a deturpare l’ambiente, sia esso urbano o naturale, si contribuisce ad incrementare una delle principali cause di inquinamento al mondo, molto più della plastica.

In un programma di revisione dell’arredo urbano il Comune di Costigliole ha inserito l’acquisto di nuovi cestini per i rifiuti e di oltre 40 contenitori per mozziconi che sono stati posizionati nel concentrico del paese e nelle principali frazioni .

Naturalmente contestualmente si è chiesto alla Polizia Locale di effettuare i dovuti controlli al fine di limitare questa pratica .

“Quello che auspichiamo è che i cittadini si adeguino all’utilizzo dei porta mozziconi per rendere ancora più pulito il paese senza che ci si debba ricorrere alle sanzioni” dichiarano gli amministratori comunali.

La legge entrata nel vigore nel 2016, con fine di sensibilizzare la collettività, ha previsto che chiunque abbandoni sul suolo i mozziconi dei prodotti da fumo va incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può andare da 60 euro ad un massimo di 300 euro.