A Cocconato si brinda con Calici di Stelle, si fa yoga nelle vigne e si pedala in notturna

Sarà un fine settimana decisamente intenso a Cocconato. La Riviera del Monferrato propone per venerdì 7 e sabato 8 agosto tre eventi, che valorizzano il proprio patrimonio enogastronomico e di bellezze naturali.

Si comincia venerdì 7 agosto con Calici di Stelle, a base di tartufo e di vini del territorio. Per saperne di più -> A Cocconato si prepara Calici di Stelle al sapore di tartufo

Si prosegue sabato, con un doppio appuntamento rivolto al benessere, immersi nella natura. Nel tardo pomeriggio, al Benefizio di Cocconito, si può fare yoga in vigna, seguita da una gustosa degustazione di vini locali.

Alla sera, alle 22, si pedala in notturna con CoccoNut, sui sentieri di Cocconato per concludere con una bella birra fresca in compagnia.