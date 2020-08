A Cocconato sabato pomeriggio all’insegna dell’outdoor tra yoga, mountain bike e degustazioni

Il pomeriggio di sabato 29 Agosto a Cocconato, sarà all’insegna dell’attività outdoor, con un doppio appuntamento.

Ritorna infatti “Yoga in vigna”, con una lezione di due ore di yoga nelle vigne di Marovè insieme alla maestra di Yoga, psicologa e psicoterapeuta Mirella Balla. Dopo la lezione seguirà la degustazione di vini in compagnia del Vignaiolo.

Ecco il programma:

– Ritrovo alle ore 17:00 presso l’agriturismo Osteria della Pompa con possibilità di parcheggio

– Registrazione dei partecipanti

– Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 circa sessione di yoga a seguire degustazione dei vini Marovè.

E’ necessario portare il proprio tappetino. Il costo della lezione, comprensivo della degustazione, è di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria all’Ufficio Turistico di Cocconato allo 0141 600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com

L’alternativa è con la MTB Orienteering organizzato da CoccoNut.

Si può partecipare singolarmente o in squadra; se non si sa con chi partecipare, non c’è problema: basta presentarsi all’appuntamento e verranno organizzate squadre di ricerca pensate per rendere l’esperienza più divertente. Si può anche partecipare in solitaria, sfidando i gruppi organizzati in squadre.

Prenotandosi entro venerdì 28 agosto c’è la possibilità di affitto bici o e-bike su prenotazione. Per la partecipazione, anche senza noleggio bici, la prenotazione obbligatoria.

Prezzi:

10 euro (partecipazione in gruppo, 2 o più)

5 euro (Under 10 accompagnati dai genitori)

15 euro euro (partecipazione singolo concorrente)

Possibilità di iscrizione con tesseramento assicurativo annuale per singoli concorrenti (25 euro) o gruppi di concorrenti (20 euro).

Il ritrovo, alle 17 di sabato 29 agosto, è di fronte all’ufficio turistico di Cocconato, in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour.

Info e prenotazioni:

Elia 340 7212474

Amedeo 338 7394204

Messenger / Direct Instagram

cocconut.info@gmail.com