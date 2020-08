A Cinaglio nuova vita per il Giardino del Parroco

Sarà riqualificato il Giardino del Parroco, a Cinaglio. Per la grande soddisfazione del Sindaco, Flavio Miniscalco, l’Amministrazione si è aggiudicata il bando del GAL finalizzato a rinnovare l’area di pertinenza della Canonica.

“L’importo assegnato dal GAL, di oltre 25,000 euro – fanno sapere dal Comune – verrà integrato da altre risorse che permetteranno di realizzare un’elegante passerella di accesso, la sistemazione dell’area verde con la piantumazione di nuovi alberi, l’installazione di panchine e di una recinzione per mettere in sicurezza l’area.” La zona verrà riqualificata e trasformata in un giardino pubblico, “un’oasi verde a disposizione di tutti i cittadini“.

Il progetto verrà realizzato in accordo con l’ufficio tecnico della Diocesi di Asti. Il complesso della Casa Canonica è gestito dal Comune di Cinaglio grazie alla concessione in comodato d’uso gratuito pluriennale del complesso concordato a suo tempo con il Parroco, Don Lorenzo Mortara, e con il Vescovo di Asti, Monsignor Marco Prastaro.