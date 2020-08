A Castello d’Annone si conclude la prima parte del centro estivo

Domani, venerdì 07 agosto, termina la prima parte del Centro Estivo di Castello di Annone; la ripresa delle attività è prevista per il giorno 24 agosto.

Tra le varie attività educative di sicuro interesse le due mattinate dedicate all’educazione ambientale: quattro mesi dopo l’annullamento della manifestazione “Puliamo il nostro paese”, i bambini del Centro Estivo dell’Unione Sportiva Annonese di Castello di Annone hanno dato vita all’edizione “mini” dell’evento ambientalista organizzato dall’amministrazione comunale. In due circostanze l’allegra brigata di bimbi frequentanti il Centro Estivo, armati di pinze raccoglitutto (che erano state offerte dalla ditta Ellegi già per la manifestazione rinviata), in sicurezza, hanno ripulito l’argine del fiume Tanaro e l’area limitrofa al fabbricato Occhetti dove, i maleducati di turno continuano ad abbandonare rifiuti.

Il Centro Estivo di Castello di Annone quest’anno é stato particolarmente apprezzato dalla comunità in quanto l’amministrazione comunale ha stanziato i fondi a copertura della metà della retta di ogni bambino iscritto anche se non residente nell’ambito del Comune, per dare una possibilità di sollievo proprio ai bambini, la comunità che più ha sofferto nel corso dei difficili mesi appena trascorsi.

Il centro estivo è stato organizzato da Francesco Nobile e Annalisa Gambetta, rispettivamente dottori in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e Sport Management, con l’aiuto del Comune e dell’U.S Annonese che hanno sostenuto l’intero progetto.

Per garantire qualità e formazione sono presenti educatori laureati e formati tra cui Eugenio Idino e Irene Fassio (laureati in Scienze motorie), Ludovica Carnevale (psicologa), Camilla Arnaud, Eliana Lici, Sofia Pujia e Gaia Arnaud.