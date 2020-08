A “Calosso c’è” una serata teatrale dedicata a Gino e Adriana Bartali

Giovedì 13 agosto, alle ore 21, in Piazza don Antonio Gariglio a Piana del Salto, a Calosso, ci sarà una serata di Teatro dedicata a Gino e Adriana Bartali.

Il titolo è “PEDALA! Gino e Adriana Bartali nell’Italia del dopoguerra” a cura di Luna e Gnac Teatro, di e con Federica Molteni, scene e design Michele Eynard, regia Carmen Pellegrinelli, testi tratti da “La corsa giusta” di Antonio Ferrata (coccole books), testi originali per Federica Molteni di Alessandro de Lisi, sound list di Pierangelo Frugnoli e costumi di Francesca Biffi.

“Gino Bartali pedala ancora, sassi e salite, per raccontare con la sua Adriana le origini di un paese fragile e bellissimo come l’Italia più vera e piccola”. In scena viene raccontata la coppia che attraversa l’Italia del Dopoguerra, in un’epoca caratterizzata da grandi cambiamenti.

La serata sarà preceduta dalle 19 da un’apericena a cura del ristorante “Luna Rossa”, sempre in piazza Gariglio, su prenotazione al 0141.853346 o 333.2016262.